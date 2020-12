Drewitt-Barlow, que nació en Manchester, pero vive en Florida (Estados Unidos) es recordado por convertirse en uno de los primeros gais, junto a su expareja Tony, del Reino Unido en tener un hijo gracias a la gestación subrogada, publica el diario The Sun.

En aquel entonces, en el año 1999, Barrie y Tony trajeron al mundo a los gemelos Aspen y Saffron. Ahora, indica el mismo medio, la mujer (Saffron) ofreció sus óvulos para que su padre tenga un segundo hijo con Scott Hutchison, de 25 años y quien fuera su novio tiempo atrás.

Barrie Drewitt-Barlow y Hutchison, que están comprometidos, le dieron la bienvenida en septiembre a su primer hijo, una bebé llamada Valentina, quien nació gracias a un proceso de madre sustituta, explica el rotativo inglés.

Saffron sabe que su papá y su ex sueñan con tener más hijos, por eso no ve ningún problema en donar sus óvulos para que la familia siga creciendo.

“Amo a Valentina y quiero donar mis óvulos para ayudar a papá y Scott a tener más hijos… No creo que a papá le guste demasiado la idea, ya que él sería el abuelo biológico del niño y Scott sería el padre biológico, pero realmente quiero ayudar. Ya he congelado los óvulos, así que papá y Scott solo tienen que decidirse”, dijo la joven de 21 años, citada por The Sun.