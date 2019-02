En entrevista con El Tiempo, el hombre contó que fue “una decisión personal” que tomó desde mucho antes de conocer a su actual novia, Nathalie Gómez, e indicó que ambos están en desacuerdo con la idea de que si no tienen hijos, no serán felices o no conocerán “el amor verdadero, como muchos alegan”.

El hombre también explicó las razones que lo llevaron a esa decisión y manifestó que, a nivel profesional, tanto él como Nathalie quieren viajar por el mundo y, según su visión, eso sería contraproducente para la estabilidad que un niño requiere. Asimismo, habló de la huella ecológica que implicaría traer un hijo al mundo:

“El hambre es evidente, el acceso a servicios básicos, a alimentos, es cada vez más difícil. El planeta está sumamente contaminado. Hay niños por adoptar, ¿por qué necesariamente engendrar uno y sumar así a las consecuencias ambientales que esa decisión implica en una situación tan crítica como la que vivimos hoy?”.

Sobre las críticas que él y su novia recibieron, Andrés manifestó al medio capitalino que le gustaría “que la gente entendiera que no hay solo una manera de proceder, sino múltiples, y no por ellas hay que condenar al otro“.

El hombre también les pidió a las personas que “desarmen el corazón” para aceptar distintas formas de ver el mundo. “No podemos atacar al otro por pensar diferente, no pueden juzgar sin conocer a las personas y sus razones”, agregó.

A través de Facebook, Nathalie también ha respondido a las críticas y los insultos que les han llegado. En una de las publicaciones, por ejemplo, reiteró que no quiere tener hijos, a pesar de que considera que “los niños son hermosos”.

Sobre lo anterior, ella aseguró que si no fuera de esa manera, no viviría “tan afectada” al ver los peligros que corren los niños a diario en el mundo. “Créanme que tal vez si no fuera así, consideraría tener uno”, complementó.