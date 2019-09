La cirugía, llevada a cabo este jueves 5 de septiembre, “se realizó sin problemas. Tanto la madre como los bebés están sanos y no tienen complicaciones en absoluto“, manifestó el doctor Sanakayyala Umashankar, director del Hospital Ahalya, al Hindustan Times.

El médico agregó al mismo periódico que la mujer, que desde 1962 está casada con Raja Rao, fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos para que saliera “del estrés” que tuvo en los días previos a dar a luz.

El doctor también le dijo a ese medio que, a pesar de la edad de Erramatti, ella no tuvo problemas para concebir ni para tener a las gemelas porque no presentaba complicaciones médicas como diabetes e hipertensión. Por esta misma razón, Umashankar tampoco cree que su salud se complique después del parto; aún así, ella no podrá amamantar.

De acuerdo con el diario indio, Erramatti siempre soñó con ser madre; sin embargo, nunca pudo concebir, aun cuando visitó varios hospitales para que la ayudaran. Al final, ella decidió probar la fertilización in vitro, luego de ver que una mujer de su aldea, de 55 años, quedó embarazada gracias a ese método.

A continuación puedes ver un video que muestra a la mujer después de la cesárea y a las bebés.