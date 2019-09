En dicha imagen se ve a Johnny recostado en la camilla de un hospital mientras una mujer llora por él. El texto que la acompaña dice que ese sujeto, identificado supuestamente como Yousuf, había quedado ciego durante el conflicto de Cachemira, región que desde hace años se disputan India y Pakistán.

Aunque Basit eliminó ese tuit, algunos internautas alcanzaron a sacarle un pantallazo a su descache y lo compartieron en redes, lo que provocó que miles de internautas comentaran lo ocurrido y se burlaran del político.

Basit prefirió guardar silencio frente a su error, mientras que Johnny aseguró en Twitter que, gracias a este error, ahora tiene nuevos seguidores. Asimismo, bromeó con la falsa imagen que se divulgó de él.

“Gracias, pero mi visión está bien”, manifestó el actor porno con unos emoticones de risa al final.

A continuación puedes ver el tuit que difundió el excomisionado y, en seguida, algunas burlas que recibió:

