“Esta influenciadora de viajes tiene, de manera espeluznante, las mismas nubes en cada foto”, escribió Matt en Twitter, y de inmediato varios internautas comenzaron a burlarse de esa situación.

Ese tuit se viralizó de tal manera que la influenciadora tuvo que pronunciarse al respecto. A través de una ‘historia’ en su cuenta de Instagram, ella aseguró que siempre ha sido sincera con sus seguidores y que jamás ha negado que edita sus fotos.

Ella añadió que no veía “el gran problema” de retocar las imágenes para que se ajustaran “a una visión artística”. Específicamente, sobre las nubes, ella señaló lo siguiente:

“Agregar nubes en fotos tomadas al aire libre no significa que realmente no estuve en el lugar donde se tomaron. Es el tipo de composición más inocuo que uno podría hacer”.

A continuación puedes ver las fotos con las mismas nubes y, en seguida, la ‘historia’ que la bloguera compartió para aclarar la situación:

This travel ‘influencer’ spookily has the same clouds in every photo. 😲🤔😆 pic.twitter.com/uYzXhTiRJp

— Matt Navarra (@MattNavarra) August 28, 2019