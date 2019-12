View this post on Instagram

Sempre trago a fala desse meu grande amigo para as minhas palestras.⁣ ⁣ 💡 Todos nós temos um pouco de criatividade.⁣ ⁣ 💡 Todos nós temos uma maneira particular de enxergar o mundo.⁣ ⁣ O conhecimento a gente adquire ao longo do caminho. E, por experiência própria, digo que você pode encontrar pessoas maravilhosas que vão ajudam você a tirar os seus projetos do papel quando você se livrar de amarras e se abrir para eles. ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ #helenaschargel #vocepode #criatividade #alberteinstein #conhecimento #mulheresempoderadas #proposito #motivação #esportivo⁣