En Colombia hay miles de personas anhelando emprender y hacer crecer su negocio para no tener que preocuparse por su estabilidad económica.

Empresario se volvió exitoso sin saber leer ni escribir

La historia de Jeff Pearce, que se ha hecho popular como ‘el empresario analfabeto’ es viral en redes sociales y ha inspirado a miles alrededor del mundo.

La historia del hombre británico está marcada por el rechazo y el ‘bullying’, pues decidió salirse de estudiar a los 14 años porque hasta su propia maestra lo hizo sentir mal porque tenía dislexia.

“Palabras simples como ‘gato’ yo no las podía aprender. Las leía y después de diez minutos las deletreaba al revés. La profesora creía que sencillamente era necio y quería hacerme el chistoso, todo porque los chicos se reían. Me ponían un gorro y me dejaban mirando hacia la pared”, contó el empresario a BBC.

¿Cómo se hizo tan millonario Jeff Pearce?

A pesar de su escaso conocimiento en escritura y lectura, comenzó a trabajar para ayudar a su mamá, que tenía cinco hijos por mantener y un esposo alcohólico. A los 17 años decidió emprender con una tienda minorista de ropa en Liverpool.

Luego, incursionó en el mundo de la confección y montó dos negocios: Girls Talk, una cadena de tiendas ‘fast fashion’, y Tickled Pink, una mayorista de diseños de moda para ‘boutiques’. Antes de sus 30 años, ya había acumulado un fortuna de más de un millón de libras esterlinas, es decir, más de 5.235 millones de pesos colombianos.

En su vida en los negocios se sentía como un “estafador”, pues cuenta que como tenía reuniones importantes de negocios siempre iba con su esposa que lo ayudaba con su problema de dislexia, pero ocultándolo y disimulándolo en todo momento.

Además, contó que cuando salía con amigos y le pasaban la carta para leer era su esposa la que lo salvaba de pasar un mal rato. Pero su momento de quiebre fue cuando sus hijas le pidieron que les leyera un cuento.

“Traté de inventar la historia a partir de las ilustraciones, pero una de ellas se dio cuenta y me dijo que no fuera tonto, que yo no sabía leer. […] Habría dado todas mis riquezas en ese momento por ser capaz de leerles un cuento a mis niñas“, dijo, luego de contar que bajó de la habitación de sus hijas llorando.

En 1992 perdió todo por cuenta de la recesión económica que golpeó a muchos empresarios. Estuvo a punto de atentar contra él mismo, pero tuvo las fuerzas para lograr volver al mercado al que lo llevaba su mamá de pequeño para empezar de cero.

10 años después volvió a tener su fortuna y recibió reconocimientos por su negocio, pues fue solo de 53 años, ya empezándose a retirar de los negocios, cuando decidió volver a estudiar para aprender a leer y escribir. Su historia está plasmada en el libro de su autoría ‘A pocketful of holes and dreams’ y su historia es inspiración. nivel mundial.

