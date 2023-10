En redes sociales se ha hecho viral el caso de Anlina Berk, una mujer que vive en Estados Unidos y que actualmente busca pareja por medio de las redes sociales. Sus videos se han compartido en repetidas ocasiones puesto que está ofreciendo casa y a quien la quiera pretender.

Actualmente en Internet se comparten millones de contenidos al día y existen varias herramientas que han permitido, incluso, buscar pareja y amigos, como Tinder, aplicación con la que ocurren cosas polémicas tales como infidelidades.

TikTok es el escenario actual de videos efímeros con los que muchas personas se desahogan, se distraen y hasta se autopromocionan. Este es el caso de Berk, que hace videos modelando para su futura pareja y preguntando quién quiere estar con ella.

Mujer busca pareja por Internet y ofrece casa en Estados Unidos

La mujer dice que reside en Los Ángeles, recientemente se divorció, es mamá soltera, sabe español y que busca una pareja que sea mayor que ella (41 años). “No entiendo por qué los hombres no me miran. ¿Tienen miedo de las divorciadas? Nadie me escribe”, dijo en uno de sus videos.

Pero también ha hecho más publicaciones en las que habla de que cocina rico y que ahora busca un amor serio, incluso ofreciendo su casa. “No me importa si eres pobre o rico, solo necesito un ‘friend’. Divorciado, 42 años. Dime ¿estoy guapa hoy?”, también escribió en otro de sus videos.

“La vida es tan difícil. Todavía soltera, todavía sola. Tengo CERO amigos y es tan difícil. No me importa si eres rico o no, solo házmelo saber si quieres hablar conmigo”, agregó en otra de sus publicaciones.

La mujer no ha parado de interactuar en su cuenta a pesar de que ya ha recibido varios comentarios de usuarios interesados en entablar una relación con ella.

