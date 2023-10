En una mala experiencia terminó una película a la que decenas de espectadores acudieron en horas de la noche del domingo 22 de octubre, en la mencionada sala de cine que está ubicada en ese famoso centro comercial que cuenta con tienda exclusiva de Arturo Calle.

(Vea también: SmartFilms 2023: estos son los ganadores del festival de cine colombiano)

A los encargados de la función se les habría olvidado que en la sala se encontraban los asistentes viendo el film y se marcharon a casa, dejando cerradas las puertas de acceso al espacio oscuro donde se proyectaba la cinta, según los reclamos de varios afectados.

Producto del aparente descuido de los empleados de Cinépolis, los asistentes tuvieron que salir por la ruta de evacuación y no por los accesos normales a la sala de cine, de acuerdo con el testimonio de varios de los afectados.

“Al terminar la película comprobamos que todos los empleados del cine se habían ido y nos dejaron encerrados. La sala se apagó por completo. Quedamos totalmente a oscuras. No teníamos por dónde salir y las señales de evacuación de emergencia no eran claras. Como pudimos salimos de ahí metiéndonos por una puerta que no sabíamos a dónde iba a parar”, dice el testimonio de María Antonia Pardo, el cual fue compartido por la usuaria de X (antes Twitter).