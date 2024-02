El pasado lunes 5 de febrero se llevaba a cabo un partido de la liga española entre los equipos Rayo Vallecano y Sevilla. Lo que parecía ser un encuentro deportivo normal se convirtió en un escenario indignante en aproximadamente el minuto 31. Mientras el jugador argentino del Sevilla, Lucas Ocampos, se preparaba para realizar un saque de banda, un niño en la tribuna extendió su dedo hacia la parte trasera del jugador.

Este desafortunado incidente fue captado por las cámaras y desencadenó un gran revuelo en las redes sociales. Aunque muchos consideraron el acto como grosero y fuera de lugar, algunos lo encontraron gracioso, aplaudiendo la acción del preadolescente.

They did my man Lucas Ocampos dirty here. 😭 pic.twitter.com/eTy3NGxu2J

— SiuL 🇲🇽 (@thfcSiuL) February 6, 2024