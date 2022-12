Hace unos meses se conoció la historia del hombre que vive en una alcantarilla en el centro de Bogotá desde hace más de 20 años.

Este habitante de calle, conocido como Lucas, adaptó este lugar para convertirlo en su casa. Sin embargo, todos se preguntaban cómo sería dormir allí, cómo sería una noche en este lugar y el Youtuber Sin Rol Específico decidió vivir la experiencia.

Se quedó con Lucas, el hombre que vive en esta alcantarilla, durante toda una noche. Entró a las 11:00 p.m. y salió a las 6:00 a.m., en ese lapso compartieron una cobija “cuatro tigres” para no sentir frío, para orinar debían usar una botella grande gaseosa que se deja ahí muy bien cerrada para desocupar al otro día y, a pesar de que está blindado, alcanzan a filtrarse gotas de agua lluvia.

Para Lucas estas son cosas menores porque lleva más de 20 años en este lugar. Sin embargo, la realidad es que la alcantarilla funciona como un bunker porque no entran ratas, no hace frío ni exceso de calor y funciona como un pequeño apartamento para este habitante de calle.

Según el Youtuber, la noche estuvo tranquila y no pasó “nada del otro mundo”. Le fue bien, aunque no durmió mucho y, a pesar de la lluvia, no ocurrió nada que lamentar. A continuación el video de la experiencia durmiendo en una alcantarilla en donde al final muestra la sorpresa que se llevó de esta experiencia única.