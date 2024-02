A través de Twitter, Iván Cortés, un joven mexicano, hizo público que fue rechazado por parte de su jefe después de presentarse en su trabajo con los ojos delineados.

Aunque los hechos ocurrieron a principios de octubre de 2021, Iván decidió compartirlos en sus redes sociales después. Aunque es una noticia vieja, no descartamos el hecho de la continua discriminación laboral en las empresas.

Así mismo, en este momento Iván relató que optó por usar delineador de ojos en el trabajo, ya que estaría solo en su sede y pensó que nadie lo molestaría por ello. Sin embargo, su gerente lo llamó para informarle que una persona de Recursos Humanos presentaría a una nueva empleada.

Al llegar, la nueva persona de Recursos Humanos lo reprendió por no llevar puesta su careta y olvidarse de quitarse los aretes. Según Iván, le dijeron: “No puedes venir así y te encargo que no vuelvas a venir así”, refiriéndose al maquillaje que llevaba puesto.

Inicialmente, Iván se sintió triste y molesto, pero luego reflexionó sobre la situación. Se dio cuenta de que en otras sucursales había visto a mujeres empleadas usando maquillaje, concluyendo que la reacción se debía a ser un hombre maquillado.

Según el hilo en Twitter, la persona de Recursos Humanos informó a su jefe, quien le indicó que no buscara problemas y siguiera las recomendaciones.

Total, que no pasó ni un mes para que yo me comenzara a desencantar de la empresa: empezando con que no cumplen el contrato, te quieren a todas horas disponible, los gerentes distritales son groseros y prepotentes y quieren que vivas para trabajar, básicamente. pic.twitter.com/VZPzx2pUBP — Iván David. (@ivan_corthdz) November 2, 2021

¿Qué acciones decidió tomar este joven?

No obstante, la historia continuó. Iván decidió volver al trabajo con los ojos delineados y su jefe volvió a reprenderlo. Le pidió que se acercara y le dijo que no podía venir así, instándolo a quitarse el maquillaje. Aunque Iván pensó en obedecer, decidió no hacerlo al no ver una razón válida y afirmó que era maquillaje a prueba de agua. Su jefe le advirtió que estaba bien, pero que si repetía la acción, le levantarían un acta.

Cabe mencionar que se produjeron varios enfrentamientos y su superior incluso le sugirió que renunciara. Agotado de la situación, Iván decidió denunciar el incidente ante el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), argumentando que su contrato no especifica restricciones sobre el maquillaje y que no hay un código de vestimenta establecido.

