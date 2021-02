De acuerdo con la cadena CNN, Katy Bannerman, madre de 2 niños y de Carolina del Norte, empezó a donar su leche materna durante la pandemia al ver que su nevera estaba llena de paquetes y al saber que madres con problemas para lactar sufrían para alimentar a sus bebés.

La mujer decidió donar el extra de su leche materna porque, según dijo al mismo medio, ella también tuvo problemas de lactancia cuando fue madre primeriza.

Cuando volvió a quedar embarazada, Bannerman se propuso no volver a pasar por el mismo problema y contrató a un asesor de lactancia privado. Fue tan efectiva la estrategia del especialista que la mujer empezó a producir más de 2 litros de leche materna en un día, explica la cadena estadounidense.

When Katy Bannerman pulled open her deep freezer it was overflowing with packets of breast milk, 8,000 ounces to be exact. Over the course of the coronavirus pandemic, the North Carolina mother of two began donating her extra supply of breast milk to… https://t.co/1xNmYGGL4j

