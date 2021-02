De acuerdo con el canal local WISN-TV, el suceso aconteció en la mañana del pasado sábado en la autopista I-94 de la ciudad del estado de Wisconsin.

En el video, divulgado por el Departamento de Transporte de Milwaukee y compartido profusamente en redes, se logra ver que el conductor de una camioneta 4×4 pierde el control y se estrella contra la barrera del lado derecho del puente.

Por la velocidad en la que iba y un montículo de nieve, la pared de protección no evitó que el sujeto se fuera al vacío, de más de 20 metros de alto.

Afortunadamente y a pesar de la larga y fuerte caída, de más de 20 metros, el conductor sobrevivió.

Cuando la policía llegó al lugar del siniestro, 2 buenos samaritanos estaban ayudando al conductor, que de manera milagrosa estaba consciente. La hermana del sujeto, detalla WISN-TV, dijo que se recupera satisfactoriamente en un hospital de las heridas en la espalda, cuello y piernas.

Absolutely wild/terrifying/incredible video of a truck hitting a snowbank and falling 70 feet onto I-94 in the Zoo Interchange. Amazingly, the truck landed right-side-up and the driver was found conscious and breathing. At last check, he was receiving treatment at the hospital. pic.twitter.com/23QOm1jiCJ

— Carl Deffenbaugh (@CarlDeff) February 9, 2021