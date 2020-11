En el gran premio de Bahréin, que se lleva a cabo este domingo, la Fórmula 1 presenció un accidente único en toda su historia. En la primera vuelta de la carrera, el francés Romain Grosjean se salió de la pista, se estrelló contra un ‘guard rail’ y lo que vino después le está dando la vuelta al mundo.

El coche del equipo Haas se partió por la mitad y de inmediato se prendió fuego. Milagrosamente, el conductor europeo pudo salir rápido de la cabina y correr para huirle a la impresionante llamarada. Los auxiliares de la pista estuvieron impecables y fueron importantes para que Grosjean saliera vivo del choque.

El francés fue trasladado en ambulancia de manera inmediata y su equipo ya entregó el primer parte médico, que es bastante alentador. Grosjean tiene quemaduras leves en las manos y los tobillos, algo que resulta bastante positivo teniendo en cuenta que su vida estuvo seriamente en peligro.

Las imágenes del accidente no paran de asombrar a fanáticos del automovilismo y del deporte en general. Los organizadores de la carrera la detuvieron por cerca de 45 minutos y pronto se sabrá si es reanudada o no.

A continuación, videos y fotos del aterrador choque que sufrió el piloto francés:

And his escape to safety#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/4NJ22yVAPK

— Formula 1 (@F1) November 29, 2020