El presidente de EE.UU., Joe Biden, dio este martes uno de los discursos más importantes sobre el estado de la Unión, e inició hablando de cómo la economía ha mejorado en los dos últimos dos años y proclamando que la COVID-19 ya no controla la vida de los estadounidenses.

(Vea también: Hijo de Joe Biden está metido en un lío de grandes proporciones: todo es por una pintura)

Antes de comenzar su discurso dedicó varios saludos y tuvo una mención especial para el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, que ha asumido el cargo después de que los republicanos ganaran la mayoría en esa cámara en las pasadas elecciones de noviembre.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados se dio cuando su esposa, Jill Biden llegó al lugar.

Las cámaras en el lugar captaron el momento en el que la primera dama de Estados Unidos llega al Congreso, y mientras era recibida con aplausos por los presentes, ella de inmediato se dirigió hasta donde se encontraba Doug Emhoff, el esposo de la vicepresidenta Kamala Harris.

Jill Biden just kissed Kamala Harris’ husband on the lips.

Didn’t see that one coming.pic.twitter.com/LdrD25Gcrt

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 8, 2023