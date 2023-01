Los cuadros pintados por el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un exempresario convertido en artista, fueron el centro de una investigación legislativa liderada por los republicanos, que acusan a la familia del presidente estadounidense “comerciar con sus contactos y sus influencias”.

El jefe de un poderoso comité de la Cámara de Representantes escribió a una galería de Nueva York que exhibe las obras de arte de Hunter Biden, exigiendo que proporcione al Congreso una lista de compradores de sus piezas.

“Su acuerdo con Hunter Biden plantea serios problemas éticos y plantea la cuestión de si la familia Biden está comerciando una vez más con sus contactos e influencias”, dijo el republicano James Comer en una misiva.

También invita al propietario de la galería, Georges Bergès, a declarar ante el Congreso en febrero. Hunter Biden es uno de los objetivos predilectos del campo republicano que, al disponer de su nueva mayoría en la cámara, ha prometido abrir una serie de investigaciones sobre el presidente demócrata.

Los republicanos apuntan en particular al riesgo de que industriales o financieros compren sus obras con el único fin de ganarse el favor de la Casa Blanca.

Según James Comer, algunas de las pinturas expuestas por la galería neoyorquina Georges Bergès costaron hasta 225.000 dólares.

“¿Quién pagaría grandes sumas por obras de Hunter Biden que, a priori, no valen nada? Ciertamente no es un Picasso”, increpó el legislador conservador en su cuenta de Twitter. Consultada por AFP, la galería no hizo comentarios de inmediato.

El hijo menor del presidente ha sido criticado regularmente por tener intereses económicos en Ucrania y China cuando su padre fue vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).