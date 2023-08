Hoy en día los emprendedores tienen el reto de ser innovadores para poder competir con tanta oferta que hay en el mercado. En ese orden de idea, a los dueños de un restaurante se les ocurrió ofrecer un helado de chocolate en un inodoro.

Gordos Restaurant, un establecimiento de Tel Aviv en Israel, lanzó la propuesta recientemente y ha sido tan exitosa, que se ha convertido en noticia mundial.

El restaurante mostró el plato con un video, por medio de su cuenta de Instagram, donde se puede ver cómo un mesero carga el inodoro hasta la mesa de los comensales.

Y es que no es helado de chocolate en un inodoro pequeño, sino que es para compartir y que todos vayan metiendo la cucharada.

Además, no es servido en bolas como convencionalmente es la presentación de un helado, sino en una forma más desprolija y esparcido por los lados, simulando las heces fecales de una persona.

El postre de helado de chocolate en un inodoro lleva el nombre puntualmente de Harbon Third House y eso ha generado polémica porque estaría haciendo alusión al Tercer Templo de la religión judía, en forma de ofensa.

El video lo han replicado en diversa cuentas y en una de Colombia el tipo de comentarios que se pueden leer son como los siguientes:

“Qué decadencia tan espantosa”, “de solo ver el inodoro me dan náuseas”, “literalmente ¡Qué mierd…!”, “uy no, así sea chocolate yo no probaría”, “de mal gusto”, “ni porque ellos me pagarán a mii, de mal gusto la verdad”.