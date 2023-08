Los extraterrestres, en el contexto de la ciencia ficción y la búsqueda de vida en el universo, son seres que provienen de otros planetas o sistemas estelares diferentes a la Tierra. La posibilidad de la existencia de vida alienígena es un tema que ha intrigado a la humanidad durante mucho tiempo y ha sido un elemento recurrente en la literatura, el cine y la cultura popular.

En términos científicos, la búsqueda de vida extraterrestre se centra en encontrar cualquier forma de vida, ya sea microbiana o más avanzada, fuera de nuestro planeta. Aunque hasta la fecha no se ha confirmado la existencia de vida más allá de la Tierra, hay varios factores que respaldan la idea de que podría ser posible.

Recientemente ha estado circulando en redes el relato de una mujer quien compartió su historia donde aseguró haber tenido una cita con un extraterrestre. Todo inició en la discoteca de tecno Kapput, que está ubicada en la avenida Caracas en Bogotá.

La mujer se encontraba de rumba con sus amigos y estaba saliendo con un extranjero, pero al parecer este hombre le resultaba muy aburrido, tanto que quiso ‘zafarse’ de él, diciéndole mentiras para poder salir únicamente con sus amigos y no incluirlo a él.

La joven cuenta que en medio de la fiesta y en búsqueda de compañía, vio a un hombre quien le llamó mucho la atención, pero no supo cómo hablarle. No obstante, a pesar de que sus amigas le insistieron que él estaba en su onda y no le iba a prestar atención, la chica se empeñó en buscar la forma de acercarse. Fue en este momento que mientras se encontraba bailando decidió empujarlo por detrás para luego voltearlo a mirar y picarle el ojo, por suerte el hombre le comenzó a hablar.

La chica manifestó “conectamos super bien, super buena onda”. Enseguida prendieron las luces del lugar y el hombre le preguntó: “¿Podemos ir a mi hotel?”, y ella accedió.

Llegaron al lugar y lo primero que la mujer vio en la habitación fue varias pinturas de la luna, del sol, los astros y habían cuarzos por todo lado, el joven le afirmó: “Yo no soy de este planeta, yo soy de otro planeta, pero tengo muy presentes mis reencarnaciones, solamente que estoy acá”.

“Los humanos piensan que los extraterrestres son como verdes, chiquitos y cabezones”. También aseguró que entre los humanos hay muchos extraterrestres, porque son una mutación, realmente el gen que se desarrolló para que fuera un humano fue más racional, entre otras cosas se deriva de intervención alienígena.

Por último la joven manifestó que este hombre alienígena no tenia redes sociales, por esto no pudo saber si él era real o simplemente un charlatán.

El video se hizo viral con mas de 5 mil reproducciones y cientos de comentarios, entre los que destacan: “esas rolas no perdonan ni los aliens”, “yo tenía un compañero en la universidad que se creía vampiro”, “como es pa que salga conmigo, también soy de otro mundo”, mientras que algunos usuarios están a la espera de la continuación de esta experiencia.