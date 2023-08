La cantante peruana Wendy Sulca, se hizo conocida por sus videos musicales publicados Youtube y los cuales la convirtieron en un fenómeno de Internet, para más tarde desarrollar su carrera musical.​

Entre sus temas más reconocidos de la cantante se destacan La tetita, Cerveza, cerveza y Papito, incluidos en su álbum de huaino. En 2016, participó como protagonista en la película chilena Coach y estrenó su primer tema en reggaeton llamado “Esto ya fue”, el cual tuvo buena acogida al público.

Usted asegura que su padre fue un gran mentor en su carrera musical. Sin embargo, al principio él se negaba a que usted cantara…

Creo que eso era normal, porque un papá siempre busca el bienestar de su hijo y cuidarlo. Entonces, mi padre era músico y sabía cómo uno se desenvolvía en el medio, lo difícil que era y las trasnochadas que eso implicaba. Además, yo era una niña que jamás había cantado folclor; no era la única, porque era un género para adultos. Por eso, creo que al principio se rehusaba.

Su madre también fue alguien clave en su carrera e incluso compuso dos de sus canciones más conocidas: “La tetita” y “Cerveza, cerveza”. ¿Cómo se ha transformado su relación ahora que usted compone y tiene más reconocimiento?

Cuando mi papá falleció, mi mamá me apoyó hasta cierto punto como mánager. Ella trató de hacer lo mejor con lo que sabía sobre el folclore. Luego, me abrí paso hacia otros géneros, hacia algo más internacional. Pero mi mamá desconocía ese mundo, comenzando por la producción. En ese momento, decidimos buscar un mánager para que me guiara y ayudara en todo este proceso. Desde ahí, ella ha estado trabajando en sus cosas y negocios con mi hermana y yo por mi lado cantando. Igual, siempre me apoya y está presente. Yo hago que escuche todas las canciones que voy a lanzar.

¿Por qué decidió cambiar de género musical?

No quería el camino fácil, que era quedarme en mi mismo género, cantando en el mismo círculo. Deseaba algo más grande y sentía que tenía la oportunidad de realizarlo, pues a nivel internacional se me abrían puertas en la prensa y en el público. Entonces, quise hacer algo que fuera más masivo y comercial. Por eso me incliné hacia algo más pop, pero sin dejar a un lado mis raíces e identidad, de las cuales me siento orgullosa y trato de plasmar en mi ropa y en todo lo que hago. Siempre supe que no quería copiar a nadie, sino ser yo misma.

Los videos de sus canciones iniciales se hicieron virales en Youtube e incluso la gente empezó a parodiarlos. ¿En algún momento tuvo miedo de no ser tomada en serio musicalmente?

Sí, eso ha sido lo más difícil de mi carrera. Si bien es cierto que la viralidad de estas canciones me sirvió para darme a conocer en otros países, también me encasillaron como un personaje “kid”, chistoso y diferente. Mi intención nunca fue volverme viral ni ser un personaje, solo estaba mostrando mis raíces, cantando una música muy autóctona de mi país. Sé que mucha gente aprecia la cultura y los sonidos peruanos, pero hubo personas que se burlaron de lo que hacía. Entonces fue difícil desligarme de eso.

¿Cómo lograba sobrellevar esas burlas?

Gracias a mis fans, quienes siempre han sido grandes impulsores para mí, porque muchas veces he querido tirar la toalla, pues uno se frustra. Recuerdo que durante una época buscaba productores en otros países y me cerraban la puerta. Me decían: “Tú nunca vas a dejar de ser un personaje. La gente nunca te va a tomar en serio”. Entonces me llamaban para cosas chistosas o de burla, así que tuve que decir muchos “no”, incluso a comerciales donde me iban a pagar bien, con el fin de que la gente se diera cuenta de que realmente estaba yendo por el camino correcto o de seriedad que implica esta carrera. No me arrepiento de nada, porque el dinero va y viene y sé que más adelante el esfuerzo que estamos haciendo dará sus frutos.

Recientemente lanzó la canción “Unidas”, una invitación a la verdadera solidaridad entre las mujeres. ¿Por qué cree que a veces cuesta lograrlo?

Muchas mujeres hemos crecido con estereotipos superficiales, con estándares de belleza, pero creo que hoy en día somos más conscientes de que la belleza perfecta no existe y que debemos querernos y aceptarnos como somos. Así que si aprendo a quererme tal como soy, no voy a criticar a nadie. El amor propio empieza por cada uno.

¿Y usted se quiere tal como es?

Sí. Con el tiempo he aprendido a quererme como soy. Al principio sí me sentía inferior. Por ejemplo, durante mis estudios, porque estudié becada en un colegio de mediana clase y yo era, digamos, de baja clase. Pero hoy me acepto y amo como soy; amo ser de origen andino, tener pelo negro y piel mestiza. Como te dije: si me amo, el resto no me va a importar. Durante mi carrera me han discriminado por mis rasgos étnicos. Al principio eso me afectó, pero con el tiempo fui aprendiendo que lo más importante era quererme a mí.

En “Unidas” usted afirma: “Soy lo que quiero ser. / Soy lo que un día soñé. / Soy lo que un día imaginé”. ¿Quién es?

Soy una persona feliz, que ha cumplido sus sueños y se siente realizada, como la canción. A pesar de tantas dificultades que he tenido en mi carrera y a nivel personal, he podido hacer lo que quiero: cantar con mensajes de concientización y no estar atada a cualquier motivación superficial. Para mí, eso es tener éxito.

¿Qué le ha enseñado la música?

Me ha enseñado a inspirarme, a agradecer, a valorar mis raíces, a sanar. Muchas veces he estado mal de salud, con depresión, etc. Pero en el momento de salir al escenario, simplemente sucede algo mágico y sanas por completo. Te conviertes en otra persona, en esa que deseas ser y muestras tu mejor versión al público.