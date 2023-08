Aunque desde hace varios días no se tenían noticias de la artista, todo parece indicar que ya dio a luz a su segundo hijo. Así lo informó este lunes la prensa estadounidense, que apunta que ya dio a luz a un niño, su segundo hijo con el rapero A$AP Rocky.

(Vea también: Miguel Bosé sufrió violento asalto en su casa; 10 hombres armados asustaron a su familia)

La superestrella de la música tuvo a su hijo a principios de este mes, según el sitio de entretenimiento TMZ, que señala que ya tiene más de 15 días de nacido.

El portal aseguró que no tiene claro el nombre del niño recién nacido, pero mencionó que fuentes les confirmaron que este comenzaba con la letra R y efectivamente era nombre de un varón.

Congratulations to Rihanna and A$AP Rocky who reportedly welcomed their second baby boy on August 3rd. 💕 pic.twitter.com/JnnObqBP7k

— Rihanna News (@TeamOfRihanna) August 21, 2023