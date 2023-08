Se ha confirmado que la cantante Rihanna y su pareja, A$AP Rocky, le han dado la bienvenida a su nuevo miembro de la familia. El medio Media Take Out ha confirmado que la cantante ha dado a luz a una niña.

(Lea también: Por la huelga de actores y guionistas, aplazan hasta enero los Premios Emmy)

According to Media TakeOut, Rihanna has given birth to her second child, a baby girl. pic.twitter.com/8ZtRxlSgSr

— Pop Tingz (@ThePopTingz) August 10, 2023