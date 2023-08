El ‘Parche de Nairo’ es el primer restaurante del pedalista Nairo Quintana en Colombia, diseñado para ciclistas que salgan por la Sabana de Bogotá, deseen comer y pasar un rato ameno.

Sus puertas abrieron al público el 26 de agosto y se espera que vayan familias, grupos de amigos, deportistas o seguidores de Nairo que desean conocer las instalaciones y tomarse fotos allí.

Ubicado en la Autopista norte con calle 232, en Muebles Guaymaral, antes del peaje para que no deba pagar, podrá dejar su vehículo o bicicleta y conocer las instalaciones.

Mientras disfruta del plato de su preferencia, hay mecánica para las bicicletas, duchas por si desea refrescarse y cambiarse y objetos que recuerdan los éxitos que Nairo obtuvo en Europa.

El ‘Parche de Nairo’ fue idea de sus cuatro socios, quienes son dueños de ‘El Tablazo’, tres primos Ana María Londoño, María del Mar Londoño, Pablo Londoño y Claudia Bustos.

Sin embargo, este no es el primer negocio de Nairo, el reconocido ciclista de Boyacá tiene 9:30 Café y sus tiendas de ropa deportiva, además del Gran Fondo de Nairo Quintana, el cual se llevará a cabo en noviembre.

“Aquí me verán, para contarles una historia de cada camiseta que hay”, expresó en una rueda de prensa.

Valora Analitik habló con Nairo para conocer más sobre su lado empresarial

“Comenzamos en el mundo empresarial hace dos años con 9:30 Café, abrimos el año pasado 9:30 Capital en Bogotá en la 70 con quinta y nos ha ido bien, hemos venido creciendo, me gusta muchísimo el tema”, aclaró Nairo.

“De toda la vida hemos tenido negocios junto con la familia, así que no es extraño para nosotros. La intención es abrir cinco Parches de Nairo más (franquicias del restaurante), seguir abriendo tiendas Nairo y bueno hemos venido tejiendo cosas bonitas durante este año, nos hemos entretenido aparte de entrenar”, declaró el ciclista a Valora Analitik.

“Justamente lanzamos también nuestro café Nairo, un café de origen colombiano, así que estamos muy contentos” expresó.

‘El Parche’ tiene más de mil seguidores en redes, ¿qué le quiere decir a esos fieles seguidores que siempre lo han acompañado?

“Que vengan a visitarlo y conozcan, nos cuenten cómo es la comida, cómo es la carta, que vengan a vivir la experiencia. Es un parche pensado para todo el mundo”, respondió con alegría el ciclista.

“Esta salida del norte de Bogotá es una muy buena ubicación donde salen vehículos para más de seis departamentos, así que a veces cuando viaja uno por carretera quisiera encontrar un sitio agradable para comer, para descansar, para tener una experiencia y este sitio lo tiene”, añadió Nairo.

“Tenemos un pequeño museo con las camisetas más representativas de las carreras que he ganado, con las camisetas de los equipos por los que he pasado, un poco de historia para recordar esos bonitos momentos cuando nos alegramos, que Nairo estaba en las carreras y ganaba”.

“Entonces es ese momento de recordar, pero aparte de eso es comer bien, es estar tranquilo, es estar en un sitio seguro, que pueda venir, salir a entrenar, a dar una vuelta por la sabana o a salir hacia Boyacá y que pueda dejar su vehículo, que junto con el complejo comercial pueda estar la familia en los parques, utilizando una pista de BMX”, complementó.

“Es un proyecto donde está incluido todo”.

¿De cuánto fue esa primera inversión para este restaurante?

“Bueno, los números son altos, no quiero comentarlos aquí, pero pues ya lo que se puede ver con un taller de bicicletas, con todos sus muebles, sus baños, todo terminado y nuevo, pues es agradable, es bonito y seguramente sitios como estos va a haber en diferentes partes de Colombia”, sentenció.

¿Pensaría en crear un equipo acá en Colombia u otro país?

“La verdad que es algo que me gustaría, tengo mucha, mucha, mucha experiencia y he comenzado a trabajar, bueno, he venido trabajando siempre con pequeños equipos y los he ayudado a crear juntamente con los gobiernos, el gobierno nacional, el gobierno departamental, nuestra Boyacá Raza de Campeones que cumple nueve años”, explicó el pedalista que más acumula triunfos de ciclismo.

“Hoy somos potencia a nivel nacional y esa virtud de poder trasladar la enseñanza, de poder, sí, valga la redundancia enseñar, creo que la tengo y hemos podido ver que hoy Boyacá es potencia nacional, hemos hecho un buen trabajo y no descartaría la posibilidad”.

Por otro lado, en la rueda de prensa Nairo aclaró que, durante la semana, al menos tres días sale a entrenar con jóvenes talentosos y antes, al finalizar, llegaban 15 bicicletas dañadas, “hoy llegamos y no hay dos bicicletas dañadas, han aprendido a montar, cómo funciona bien, y tenemos un grupo de jóvenes muy muy buenos y seguramente un par de ellos nos irán a estar representando en Europa en unos años”.

“Pero aparte de eso hay periodistas deportivos que pueden dar fe de lo que es el ciclismo boyacense en Colombia”, añadió, así que una vez Nairo se retire del ciclismo profesional consideraría entrenarlos.

¿Qué tal la Vuelta a España? ¿Cómo ve a nuestros ciclistas que van a ir a representar a Colombia y a Egan?

La Vuelta a España inició ayer, 26 de agosto, en Barcelona, y Nairo fue el ganador de este evento en 2016 al imponerse frente a Chris Froome, por lo que sabe cómo es el ritmo.

“Son hombres con experiencia, ya con mucho, yo creo que el que menos tiene experiencia tendrá tres años, así que yo creo que bien, van a ser muy batalladores, van a intentar buscar la victoria de etapa, en especial Sebastián Molano, que creo que es el que más posibilidad tiene al sprint con el equipo que le han formado para para ir a ganar etapas en la Vuelta a España”, respondió a Valora Analitik.

Pero en la rueda de prensa, Nairo complementó la respuesta a una pregunta similar, “difícilmente estarán en la pelea por el podio. Estoy seguro de que van por las etapas”, así que solo queda esperar el rendimiento de los cuatro pedalistas que se medirán con Molano.

¿Sigue Nairo Quintana buscando equipo de élite para pedalear?

“Voy a aprovechar todos los momentos y las posibilidades que tuve en el campo deportivo, espero todavía que no se hayan terminado y sigo luchando para continuar dando alegrías a Colombia y a ciclistas, pero no es un año que haya dejado de ganar.

He ganado más en otros ámbitos de la vida, realmente a veces te centras en el deporte que solo vives y estás para ello, y cuando abres los ojos y miras para otros lados ves que hay muchas cosas también mucho más importantes, he podido disfrutar del espacio familiar y de muchísimos ámbitos de la vida”, agregó Nairo en la rueda de prensa.