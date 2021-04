James agradeció mediante su cuenta de Twitter al supermercado Tesco porque el pasado miércoles 7 de abril fue a recoger un mercado que había pedido por Internet y lo sorprendieron al cambiarle sus manzanas por un iPhone SE nuevo.

Cuando fue a recoger el mercado, empleados de Tesco le dijeron al hombre, de 50 años, que dentro de las bolsas tenía una sorpresa.

Ese medio explica que el reconocido supermercado, que también tiene una sección de artículos electrónicos, tiene en la actualidad una promoción que se llama “súper sustitutos”, en el que cambia algunas frutas y otros productos por iPhones, AirPods y dispositivos Samsung nuevos.

“El miércoles por la noche fuimos a recoger nuestro pedido y tuvimos una pequeña sorpresa allí: un Apple iPhone SE. ¡Aparentemente pedimos manzanas y al azar obtuvimos un iPhone de Apple! ¡Hizo la semana de mi hijo!”, escribió el británico en Twitter.

El supermercado Tesco explicó en su página web que las promociones van hasta el próximo 18 de abril, donde “Tesco Mobile está invadiendo las bolsas de la compra del país para hacer increíbles sustitutos en los afortunados pedidos de Tesco.com Click + Collect”.

A big thanks this week to @Tesco & @tescomobile. On Wednesday evening we went to pick up our click and collect order and had a little surprise in there – an Apple iPhone SE. Apparently we ordered apples and randomly got an apple iphone! Made my sons week! 😁 #tesco #substitute pic.twitter.com/Mo8rZoAUwD

