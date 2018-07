Shrivastava mencionó en este mensaje al primer ministro de ese país, al Ministerio de Ferrocarriles y al jefe de su cartera para que estuvieran al tanto de la situación y pudieran ayudar a las jóvenes. Adicionalmente, agregó otro comentario que informaba:

“La estación en la que me encuentro es Hari Nagar, la próxima es Bagaha y la siguiente es Gorakhpur. Por favor ayúdenlas. Por favor, ayuda”.

20 minutos después, el hombre recibió una respuesta del Ministerio diciendo que estarían pendientes de esta denuncia y copiaron este mensaje a la entidad encargada de la seguridad de los ferrocarriles para que tomaran acción.

Unas paradas después, varios oficiales vestidos de civiles ingresaron al tren, arrestaron a los dos hombres que estaban encargados del grupo y salvaron a las niñas (10 y 14 años), informa Global News.

Este rescate no hubiera sido posible si este hombre no tomara acción y sin que las autoridades no reaccionaran ante la denuncia hecha en redes sociales. Es importante señalar que un mes antes de este suceso las entidades competentes hicieron una campaña que incitaba a los pasajeros a informar casos sospechosos de trata de personas.

Muchos internautas han felicitado a Shrivastava por su heroica acción y la historia está circulando rápidamente en las redes.

