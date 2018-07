La afectada grabó este momento y en el video se puede escuchar que le explica a los oficiales que a ella fue a la única que este sujeto le pidió documentos; el hombre responde que siempre le pide identificación a los que ingresan al lugar. En ningún momento mira a la mujer a los ojos.

La víctima, que estaba en compañía de su hijo, tuvo que darle la dirección de su casa al señor y probarle a los policías que ella tenía la tarjeta para poder ingresar a la alberca.

Al final, los agentes se disculpan con la señora por hacerla perder su tiempo y la dejan ingresar. El individuo se niega a excusarse y se va del lugar.

Es importante recordar que en Estados Unidos se presentan muchos casos de racismo o ataque a personas de color o latinos y cada vez se está condenando más este acto.

El video fue compartido por Now This y tiene más de 2.000 likes y 1.400 retuits.

