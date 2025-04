Leandro de Souza, conocido durante años como el hombre con más tatuajes en Brasil, ha sorprendido al iniciar un proceso para eliminar casi la totalidad de los tatuajes que cubrían su cuerpo.

Actualmente, vive en Bagé, Uruguay, y a sus 35 años está atravesando un cambio radical que ha captado la atención tanto de sus seguidores como de diversos medios de comunicación.

Su historia con los tatuajes comenzó a una edad temprana, cuando apenas tenía 13 años. Desde entonces, marcó su piel repetidamente hasta llegar a cubrir el 95% de su cuerpo con más de 175 tatuajes.

Durante mucho tiempo, estos tatuajes fueron para Leandro un símbolo de rebeldía y una extensión de su personalidad, como lo manifestó en varias ocasiones a través de entrevistas y publicaciones en sus redes sociales.

Sin embargo, en 2023 Leandro tomó la decisión de iniciar una nueva etapa en su vida. Según explicó en una entrevista al diario brasileño O’Globo, este cambio estuvo motivado principalmente por su deseo de dejar atrás viejas costumbres asociadas al consumo de drogas y su búsqueda de una transformación espiritualmente significativa dentro de la fe evangélica.

“Ya no me sentía bien, ya no me convenía. Era un mundo de excesos. Llegó un momento en el que me sentí como una atracción de circo”, comentó Souza durante la entrevista.

La presión de ser constantemente percibido como un personaje extravagante fue determinante para buscar un nuevo comienzo más allá de la apariencia física.

¿Cómo es el proceso de eliminación de tatuajes y cuáles son sus desafíos?

Retirar los tatuajes, en especial cuando son tan numerosos y extensos, supone un gran reto. Leandro comparte de manera frecuente en sus redes sociales el progreso de su tratamiento, especialmente los resultados del tratamiento láser, que se ha aplicado principalmente en su rostro.

El proceso de eliminación es doloroso; como él mismo asegura, ni la anestesia logra disminuir significativamente el dolor provocado por cada sesión. “Duele mucho, por más que me pongan anestesia, el dolor es horrible.

Pero eso es parte del precio de las cosas que he hecho en el pasado”, expresó abiertamente, mostrando las marcas que el tratamiento deja de forma temporal. En sus redes sociales, Leandro no solo evidencia el aspecto físico de su transformación, sino que también narra los esfuerzos emocionales y espirituales necesarios para cumplir con su propósito de cambiar de vida.

Reitera que cada avance es un recordatorio del compromiso que tiene consigo mismo para dejar atrás etapas marcadas por excesos. El caso de Leandro de Souza ha provocado debate sobre temas como la identidad, la autoaceptación y las transformaciones radicales motivadas por razones personales o espirituales.

Su historia continúa siendo difundida en portales de noticias tanto en Brasil como en otros países, destacando su valentía al afrontar tanto el reto físico como el emocional que implica deshacerse de una seña de identidad tan significativa.

