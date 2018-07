Un video que circula en redes muestra que el hombre salió a volar con tal potencia, que cayó entre el público. Allí había un payaso que amortiguó la caída, informó el portal chileno 24 Horas.

Luis Álvarez, operador del cañón, reconoció, en entrevista con La Cuarta, que cometió un error al cargar la pieza (que funciona con un resorte de aire comprimido) y se responsabilizó del accidente:

“Normalmente lo disparo con 80 libras de presión y hoy, por un error mío, no desconecté la manguera y el compresor de aire me quedó haciendo retorno y me levantó las libras de presión. Por ende, tomó una mayor distancia”.