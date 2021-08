Un hombre grabó por varios minutos a una mujer y a una menor de edad mientras se alistaban para ir a pedir limosna en lo que parece ser Lagos del cacique, en Bucaramanga.

La persona dice que antes de empezar la grabación estuvo observando por varios minutos y vio cómo estas dos personas empezaron a cambiar su ropa. Ya con la cámara encendida, él mostró que la niña estaba de pie y su acompañante sacó una silla de ruedas de su moto.

Al montarse en la silla de ruedas, la persona adulta le puso una venda en las piernas y le dio dos carteles que la menor de edad llevaba en sus brazos. Indignado, el hombre decidió increpar a la mujer que estaba conduciendo llevando a la niña y le pidió una explicación ante lo que ya estaba grabado.

“Esto no puede ser así. Yo no me aguanto esta vaina. Cómo así que ayúdeme por favor si yo las vi llegar bien, todo normal”, le dijo este hombre que estaba muy molesto.