Essa foto representa a alegria de hoje representar todas as plus sizes do Mundo! Alegria de fazer parte do @miss.brasilplussize @miss.brasil.plus.size da Impacto Produções. Orgulho de ter tido a coragem e a audácia de sair do meu país atrás desse título tão importante e representativo! Orgulho e felicidade de ser a nova Miss Top of The World 2019 @mstopoftheworldps @mrs_top_oftheworld_plus_size ! Obrigada Deus, obrigada por tudo! Continue nos abençoando e que jamais permita que venhamos a desistir de nossos sonhos! Vamos trabalhar,lutar e acreditar que somos capazes de realizar tudo que sonhamos e muito mais além disso! Obrigada @albertotconde Alberto Conde, Sandra e @kristine_riga por tudo! E a todos os amigos,patrocinadores e aqueles que acreditaram e acreditam em mim, a minha gratidão eterna! 🇧🇷💖👑🥇🏅🏆🙏🏻🙌🏻 🇺🇸 This photo represents the joy of today representing all the plus sizes in the world! Joy to be part of @ miss.brasilplussize @ miss.brasil.plus.size of Impacto Produções. Proud to have had the courage and audacity to leave my country after such an important and representative title! Proud and happy to be the new Miss Top of The World 2019 @mstopoftheworldps @mrs_top_oftheworld_plus_size! Thank God, thank you for everything! Keep blessing us and never let us give up on our dreams! Come on, work, fight and believe that we are able to accomplish everything we dream and beyond! Thank you @albertotconde Alberto Conde, Sandra and @kristine_riga for everything! And to all the friends, sponsors, and those who have believed and believe in me, my eternal gratitude! 🇧🇷💖👑