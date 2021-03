Xu, como fue identificado el romántico hombre, gastó todos sus ahorros, casi 100.000 yuanes, unos 55 millones de pesos colombianos, para decorar un islote de unos 30 metros cuadrados en su aldea natal de Hetou (Cantón, China), publica el diario local People’s Daily Online.

El hombre, de 30 años, terminó con su expareja el año pasado y se había ido de su pueblo, pero regresó a Hetou con la intención de recuperar el corazón de la joven y gastó ese dineral, sin pensar en ningún momento en que su plan podría fallar, explica el mismo medio.

Para decorar la pequeña isla, contrató a varios trabajadores, quienes tardaron más de un mes en terminar el plan. Con el dinero invertido, construyeron un puente en forma de arco para llegar al islote, plantaron un árbol melocotonero y también colocaron un columpio en el centro, señala el rotativo chino, el cual publicó las fotos virales del lugar.

Man builds island to get back with ex-girlfriend which becomes a scenic spot after his efforts failhttps://t.co/LwzmJefuzf pic.twitter.com/X9icI78j0S

