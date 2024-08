El sacerdote era considerado como uno de los expertos en la liberación de espíritus, pero, justamente, haciendo su labor, perdió la vida de manera repentina en hechos que aún son un misterio.

Medios internacionales retrataron que hace varios años Colin Grant visitó el cementerio Greyfriars, de Edimburgo (Escocia), para confrontar al fantasma de George ‘Bloody’ Mackenzie, el cual, según la leyenda, tenía atrapadas a 200 almas en el campo santo y, además, lastimaba a las personas que acudían al sitio.

(Vea también: Pastor vende “terrenos en el cielo” asegurándoles a creyentes que serán “vecinos de Jesús”)

Sin embargo, lo que no se esperaba era que el exorcista falleciera durante el ritual, luego de tomarse una foto en el cementerio. Un periodista y un fotógrafo lo acompañaban en la inmersión.

“Esto me va a matar, esto me va a matar”, fueron las últimas palabras de Colin, según informó el diario The Mirror.