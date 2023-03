Muchas personas alrededor del mundo sienten que sus mascotas hacen parte de la familia. La frase de que el perro es el mejor amigo del hombre es tomada muy en serio y hace que compartan en sus redes cada cosa que les ocurre.

Semanas atrás, un viajero se hizo viral cuando una aerolínea perdió a sus perros en un aeropuerto de Turquía y su reacción de dolor causó todo tipo de comentarios.

Ahora, el turno fue para una familia a la que una mascota abandonada por su aspecto físico le robó el corazón, razón por la que lo rescataron después de un largo viaje.

El Departamento de Servicios para Animales del Condado de San Diego, California, publicó las imágenes de un perro husky que sería dado en adopción, cuyo rostro tiene una sonrisa torcida.

Sherry Lankston y sus dos hijos no estaban en busca de otra mascota, pero decidieron convertirlo en miembro de su familia. La cuestión era que para llevarlo a casa debían desplazarse desde Seattle (Washington), hasta San Diego (California), puntos que están separados por 2.600 millas.

“I saw that silly grin and knew we had to meet him,” said Sherry Lankston. https://t.co/OuCCAqRm6U

— KCENNews (@6NewsCTX) February 26, 2023