En una grabación, que fue compartida en la red social Snapchat este sábado, se ve a un joven alzar al perro de cabeza, mientras otro lo obliga a tomar cerveza desde un barril.

El video se volvió viral y generó que miles de personas acusaran a la fraternidad de maltrato animal.

De hecho, la universidad decidió suspender a la hermandad hasta que la Sociedad para la Prevención de la Crueldad a los Animales (SPCA) investigue el caso, informó NBC News.

De acuerdo con Gary Rogers, un detective de la SPCA del condado de Nassau, el propietario del perro, un Cavalier King Charles Spaniel, es un estudiante de 21 años que vive en la universidad, agregó el medio estadounidense.

Rogers indicó al mismo medio que el canino se encuentra bien de salud en un casa de protección de animal.

so apparently it’s okay to force dogs to drink beer even though it can kill them???? @HofstraU @AEPi pls do better @peta pic.twitter.com/u8Wx78MUfL

— Kristina (@kristinaproscia) May 11, 2019