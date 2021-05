La mujer de 28 años se enfrenta a un posible juicio por haber entrado a la escuela secundaria American Senior High School de Miami haciéndose pasar por una estudiante que quería matricularse.

Una vez ingresó, entorpeció la entrada a clase de los alumnos, aparentemente con el único fin de grabar videos para ganar seguidores en la red social.

La cadena NBC 6 dijo que para no despertar sospechas se vistió como una estudiante, con mochila y una patineta, según consta en el reporte policial. En un momento, se percató de que el personal de la escuela trataba de atraparla y abandonó el lugar sin atender las ordenes de detenerse de la seguridad.

Los hechos sucedieron el lunes pasado y, según el canal, Francisquini fue identificada gracias a su cuenta de Instagram y detenida ese mismo día en su casa de Miami Beach.

En la comisaria, la mujer le mostró a la Policía un video que grabó con su teléfono mientras permaneció dentro de la escuela y que correspondía a los que los agente habían visto en las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Francisquini fue puesta en libertad bajo fianza y con una orden de alejamiento de la escuela y enfrenta tres cargos judiciales.

Estas son las imágenes de la mujer arrestada:

