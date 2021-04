El colegio está ubicado en la región de Murcia y tomó esta decisión luego de dar clases de manera virtual durante más de un año por la pandemia del coronavirus, publica la agencia Reuters.

A pesar de que creen que estar al aire libre es la mejor manera para proteger a sus alumnos, entre 3 y 12 años, de la COVID-19, no bajan la guardia y también es obligatorio el uso de tapabocas.

Los alumnos de esta escuela toman sus lecciones a la orilla de la Playa de los Nietos, donde están dispuestos sus pupitres y un tablero portátil, como parte de una iniciativa llamada “Aire Limpio”, que pretende mejorar la calidad del aire para los niños durante la pandemia, detalla Reuters.

Esa agencia explica que los profesores preparan la playa a las 8 de la mañana y hay 8 clases disponibles de 20 minutos, en las que los estudiantes se van rotando.

“¡Me encanta ir a la playa! Prefiero estar en la playa porque aquí me siento más relajado y me siento más a gusto”, zanjó Antonio Fernández, de 9 años. “Es muy bueno porque estoy con mis amigos, estoy en la playa, a mí me encanta la playa, siempre en verano siempre vengo aquí a bañarme todos los días y me encanta la arena”, dijo, por su parte Luz, de 10 años, a Reuters.