Para sorpresa de Field, la joven que rescató, de 19 años, era una trabajadora del centro de esquí de esa zona, a la cual conocía porque es donde siempre va a practicar su ‘hobby’, según publica The Mirror.

“La pendiente en la que estábamos estaba fuera de lo común y no estaba siendo utilizada por el público. Bajé la cuesta y vi que las piernas sobresalían de la nieve. Estaba a más de medio metro debajo de la nieve y se podía ver que ella movía las piernas para intentar salir. Pero estaba completamente atascada y no podía moverse. Mi reacción fue actuar tan rápido como pude”, contó el esquiador al mismo medio.

Como se ve en el video, que se viralizó en redes sociales, Will Field, apenas vio las piernas de la mujer, se apresuró hasta donde estaba, le pidió que se calmara y sacó de su maleta una pala para quitar la nieve que tenía encima.

Las imágenes fueron grabadas por una cámara deportiva que el heroico joven llevaba en su casco protector. En las imágenes también se ve cuando llega otro esquiador a ayudarlo y juntos rescatan a la joven que ya llevaba varios segundos sin poder respirar.

“La nieve era muy pesada y podría haber terminado siendo una situación de vida o muerte. Podría haberse asfixiado si no hubiera nadie más para ayudar”, agregó Field.

La joven, también dialogó con el rotativo británico y contó que salió a esquiar aprovechando que tenía tiempo libre en la pista.

“Golpeé un trozo rígido de nieve. Estaba tratando de mover los brazos pero no pude salir. Lo siguiente que supe fue que Will se acercó y comenzó a cavar. Me sentí aliviada pero empecé a entrar en pánico. No tengo idea de lo que hubiera hecho si él no estuviera allí para ayudar”, expresó la mujer rescatada a The Mirror.