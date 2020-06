Hasta la casa de doña Marleny, como fue identificada la protagonista del video viral, llegaron un delegado de la secretaría de gobierno de Acacias (Meta), la Policía Ambiental y un animalista para ver en qué condiciones estaba el gato y para llamar la atención de la mujer.

Una cámara del medio digital La Hora del Llano registró el momento de la visita y habló con todos los presentes.

El oficial Julio Navarro, de la Policía Ambiental, le dijo a ese medio que al hablar con Marleny y Jesús, el hombre que grabó el video, se dio cuenta que era más un tema de sensibilización que de intención de hacer daño.

“Estas acciones no pueden volver a suceder, en Acacias, en el Meta, en el mundo. Lo más importante es que ellos ya entendieron que se les debe dar (a los animales) el debido manejo. Cero, cero maltrato animal”, agregó el uniformado.

Por su parte, doña Marleny se mostró arrepentida y reconoció que fue un error haber hecho eso con el gato, a pesar de que su intención nunca fue maltratarlo.

“Pido disculpas, no fue mi intención, me pareció gracioso el juego con el ‘gatico’, pero ante la ley y los ojos de mi Dios es maltrato. Pido perdón por el error que cometí, lo entiendo, cometí un gran error, no lo volveré a hacer. De ahora en adelante, los voy a paladear y consentir como un hijo”, expresó a La Hora del Llano.