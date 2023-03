En la plataforma de videos cortos cada vez son más las historias de vida o sucesos que se hacen virales, no solo por lo insólito de los hechos, sino porque muchas personas se sienten identificadas.

Es el caso de una trabajadora en Canadá, identificada como Vanessa (@wealthxlab), que contó que bloquea a su jefe cada vez que termina su turno, pues asegura que él le escribe para hablar sobre tareas pendientes cuando ya ha cumplido con su horario.

“Bloqueé a mi jefe para que no me llame cuando no estoy trabajando. Me quedé en casa porque estoy enferma y por alguna razón creyó que podía escribirme sobre el trabajo”, dijo la joven.

De hecho, la empleada contó que se cansó de su superior ya que a él no le bastaba con escribirle o llamarla al teléfono de trabajo, sino que también la molestaba para temas laborales en el número personal.

“Pago 45 dólares al mes para tener una línea de trabajo aparte. Mi jefe sabe que no puede llamar al número personal, pero a veces lo hace y por eso lo bloqueé”, precisó.

Para sorpresa de la mujer, su historia se hizo viral en cuestión de horas ya que varios internautas se sintieron identificados con la situación. Recibió un sinfín de comentarios de apoyo.