Los buzos realizan labores submarinas como pruebas, inspecciones, reparaciones, búsquedas o mantenimientos. Estas tareas se pueden hacer en el mar, ríos, lagos o canales de agua, y algunos buzos se enfocan en técnicas específicas, sin embargo, la exposición es proporcional a la satisfacción por andar en aguas desconocidas.

En estos días, un buzo se confronto con un pez que lo mordió en plena expedición y las imágenes son impresionantes. Es Alex Pikul, de Estados Unidos, quien se encontraba en ese momento con otros siete buceadores en la costa de Sharm, en Egipto. Todo pasaba con normalidad en el recorrido encabezado por Maira (dueña del Mar Hosted Trips), cuando tuvieron que desviar por una fuerte corriente.

Este cambio de rumbo causó que el grupo terminara nadando sobre un nido de huevos donde apareció un pez ballesta macho en escena, una especie de animal acuático que se encuentra en aguas tropicales y subtropicales, y que tiene ese nombre por su agresividad natural y protectora con sus crías.

En la actualidad, existen más de 40 especies diferentes que tienen, en su mayoría, colores brillantes.

Según NatGeo los peces ballesta usan sus “dientes y mandíbulas muy duras para atrapar erizos de mar, volteándolos para llegar a sus vientres, que están armados con menos espinas”, pero también destierran cangrejos y gusanos a los que encuentran sacudiendo los escombros con sus aletas, por lo cual es muy peligroso pasar muy cerca de un nido de estos peces.

El animal procedió a seguirlos en defensa de su especie hasta que logró ahuyentar al grupo de buceadores, pero volvió hacia uno de ellos, quien tenía el pantalón corto y le mordió parte de la pierna derecha.

Alex manifestó: “yo pensé que estaba a salvo porque el pez ballesta se alejó nadando, así que me di la vuelta y me alejé nadando, siguiendo al resto del grupo, pero de repente me mordió la pierna”. “Por la forma en que lo sentí, pensé que probablemente me rompería la piel y estaría sangrando. Puedes escucharme gritar algunas malas palabras bajo el agua”. Luego de esto agregó “He visto peces ballesta antes, pero cuando vi el video de su regreso, pensé que era divertido, nunca te acercas tanto a una toma de como se ven sus dientes”.

Además, el buzo describió: “Es una cara que solo una madre podría amar: un pez tonto y de aspecto feo con dientes humanos. Se ven demasiado grandes para su boca, casi como si tuviera dentadura postiza o algo así”, el norteamericano se tomó con demasiada calma el momento doloroso: “la mordedura dejo un moretón y una roncha en forma de dientes por el resto del viaje, lo cual fue bastante divertido”.

Pikul pasó por uno de los momentos más terribles que pueden suceder dentro del mar, sin embargo, la pasión por los animales y el agua hizo que se lo tomara de una manera tranquila, aunque le quedó la marca de los dientes del pez en su piel por unos días.