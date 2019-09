En los primeros resultados aparecía que Goofy, también conocido como Tribilín, era una vaca y no un perro, como todos creían. Ante esto, la sorprendida tuitera les preguntó a los internautas si sabían eso.

“¿A qué edad se enteraron de que Goofy es una vaca?”, fue la pregunta exacta que Melissa hizo y que cientos de internautas trataron de responder. Varios contestaron que si bien estaban convencidos de que ese personaje era un perro, la búsqueda del usuario de Tik Tok los había puesto a pensar.

Muchos buscaron en Wikipedia para confirmar que era un perro y otros dieron argumentos para descartar que fuera una vaca. Algunos también se preguntaron cómo es que Goofy, si en verdad era un perro, paseaba a Pluto, que es un can.

Asimismo, hubo quienes aumentaron la confusión al recordar que Goofy tenía una vaca como novia.

Al final, un tuitero le preguntó directamente a Disney si Goofy es una vaca o un perro, y la compañía resolvió la duda. “¡Estamos felices de resolver este debate! ¡Definitivamente, Goofy es un perro!”, sostuvo la empresa en Twitter.

A continuación puedes ver el video que generó la confusión y, en seguida, la respuesta de Disney.

We're happy to settle this debate! Goofy is most definitely a dog! 🐶😊 -Nina pic.twitter.com/ujvPejD0pN

— Walt Disney World Guest Service (@WDWGuestService) September 15, 2019