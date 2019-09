El mensaje que generó alarma entre usuarios de WhatsApp decía lo siguiente:

“Hay amenaza de carro bomba en la 95 una cuadra arriba de la autopista. El carro no tiene placas, vidrios negros y el Gaula desalojó la zona. Cerraron todo, favor no pasar por la zona”.

Además, estaba acompañado de la imagen que está en esta nota.

Según Caracol Radio, la Policía informó que fue hasta ese lugar y solo se trató de una falsa alarma.

“En ese punto apareció abandonado un vehículo Twingo de color gris. Como estuvo mucho tiempo parqueado, no había nadie en su interior, pues hubo una alarma. Cerca había un grupo de la Sijín de Bogotá, llegaron al sitio, revisaron el carro con antiexplosivos, no hubo nada”, describe el equipo de La Luciérnaga, de Caracol Radio, que agrega que el hecho ocurrió sobre las 11 a.m. de hoy.