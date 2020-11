green

Un usuario de Twitter recopiló algunas historias de Instagram que publicó Betancourt durante el fin de semana para criticar sus palabras en medio de la emergencia que vive Cartagena por las lluvias y el mal clima que causó el huracán Iota.

“Mucha gente me escribe para decirme que no era el día para venir a Cartagena, pero a mí la verdad la lluvia no me afecta para nada, antes me parece linda, rica, los días son como románticos”, se le escucha decir a la también ‘influenciadora’ paisa, que en Instagram tiene más de 700.000 seguidores.

“Y nosotros salimos con una sombrilla que pedí prestada en el hotel para no quedarnos encerrados, por si vuelve a llover, pero es lo mismo, solo que no me voy a poder broncear”, agregó Natalia Betancourt.

Estas palabras fueron las que generaron polémica en Twitter después de que Federico Botero las publicara en un video que se viralizó y que cuenta en este momento con más de 340.000 reproducciones.

“Cartagena inundada en un 70 %, los pobres perdiendo lo poco que tienen, haciéndose más pobres. Sin embargo, lo que le preocupa a algunos ‘influencers’ es que no se pueden broncear. Me recuerda parásitos (la película ganadora del Oscar), la lluvia es una bendición para unos y una tragedia para otros”, comentó Botero.

El video llegó hasta el comediante Alejandro Riaño, quien retuiteó el video y expresó: “Después dicen que mi personaje es sobreactuado”, haciendo referencia a ‘Juanpis González’.

Después dicen que mi personaje es sobre actuado. https://t.co/X1ALO06yAD — Alejandro Riaño (@AlejandroRia) November 16, 2020

Miles de personas le dieron palo a Betancourt por sus palabras “desacertadas” en medio de la crisis que vive Cartagena por las lluvias, sin embargo también hubo muchos internautas que la defendieron.

La modelo compartió en su Instagram varios mensajes de respaldo y cariño tras la furiosa crítica de la que fue blanco. También dejó algunos mensajes cortos, sin hablar directamente del tema.

“Me pongo sentimental de ver tantos mensajes bellos y me da alegría, pero esos comentarios negativos y cizañas de los medios y de otras personas me dan risa… No fueron solo los medios, también unas figuras públicas. Qué horror hablando feo de las demás personas, destilando veneno”, escribió la ‘influenciadora’ en las historias de Instagram.