Listerine se volvió tendencia en Twitter luego de que Roberto Valbuena, un médico cirujano y esteticista, “recomendara” a las mujeres darse una ducha vaginal con “agua y Listerine”.

Sin embargo, el propio Valbuena salió al paso de las críticas y aseguró que lo sacaron completamente de contexto.

En medio de un cuestionario que hizo en su cuenta de Instagram, un usuario le preguntó al médico sobre practicar sexo oral a una mujer: “Doc, una pregunta. ¿Qué tiene que tener una mujer para que un hombre pueda hacerle sexo oral?”.

Tras esa respuesta, miles de usuarios atacaron al cirujano venezolano, pues leyeron sus palabras como una recomendación.

“Las ginecólogos diciendo que tengan mucho cuidado incluso con jabones íntimos y viene este a decir que se hagan una ducha vaginal con listerine”, criticó una joven.

“Si para hacer sexo oral la amiga tiene que echarse LISTERINE, muy poco te deben gustar las cucas. Pero en fin, el verdadero asunto aquí es que lo dijo un doctor, y ahora unas cuantas mujeres van a probar esto”, señaló otra mujer en Twitter.

“Si algún ‘médico’ les dice esto, por favor, huyan de la consulta y no vuelvan más”, escribió por su parte un hombre.

Luego de ver la polémica desatada en Twitter por sus palabras, Roberto Valbuena, de 31 años, hizo varias historias en Instagram y aclaró que lo sacaron de contexto y que él nunca recomendó a las mujeres las duchas vaginales con enjuague bucal.

“Lo que quería fomentar era la higiene del área genital, tanto femenina como masculina. Lo que yo recomiendo como médico, antes de tener relaciones sexuales es ducharse, bañarse y estar un poco más aseado al momento de tener relaciones”, dijo el médico venezolano y prosiguió:

“Simplemente coloqué una anécdota de una exnovia y eso es todo, yo no estoy recomendando que se hagan duchas vaginales. Como médico no lo recomiendo. No crean cosas que están viendo por ahí, el mensaje está errado totalmente porque simplemente yo estaba colocando una anécdota”.