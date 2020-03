green

“Revisión del vocabulario de ángulos para la semana de educación en el hogar porque tengo que enseñar hoy, pero Half Life Alyx acaba de salir“, escribió el profesor en la descripción del video que publicó en YouTube.

De acurdo con International Business Times, ‘Half-Life: Alyx’ es hasta la fecha el mejor juego del mercado que se juega en realidad virtual “por su diseño inmersivo y realista“.

La idea del estadounidense fue tan bien recibida que desde que publicó el video, el pasado lunes 23 de marzo, ha tenido casi 500.000 reproducciones en YouTube.

“Este hombre me engañó para que viera una clase de matemáticas de sexto grado” o “como estudiante universitario de matemáticas y como jugador”, esto me está volviendo loco, casi me hace llorar, gracias”, fueron algunos de los comentarios positivos que recibió Charles Coomber.

El profesor utilizó sus gafas y guantes de realidad virtual para trazar diferentes ángulos, ecuaciones y dar las respectivas explicaciones, en vez de matar aliens.