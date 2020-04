green

El propio Wehmeier le explicó al canal de televisión KAIT8, de la cadena ABC, que instaló una cámara en el timbre para ayudar a su esposa, Crystal, a sentirse más cómoda en casa mientras él no está.

El pasado martes 24 de marzo, Crystal, como hace en sus tiempos libres, revisó los videos de la cámara y se llevó la gran sorpresa de ver a esos 2 jóvenes haciendo bromas en el pasillo, a pesar de que se ha pedido estar dentro de las casas para frenar el contagio del coronavirus.

En un video sobre las 10 de la noche del lunes 23 del mismo mes se ve a los 2 hombres tontear frente a la cámara y luego, uno de ellos se acerca a la cámara y la lame dos veces.

“Realmente hicieron un espectáculo. Fue impactante, por decir lo menos. No puedes elegir a tus vecinos o sus invitados”, expresó Wehmeier al mismo medio, en el cual también dijo que no pudo identificar a los “perdedores”, como llamó a los protagonistas del asqueroso y ridículo video.

El estadounidense y su esposa, entonces, decidieron publicar el video y denunciar lo sucedido.

“Nuevamente, después de revisar los eventos de anoche en nuestro timbre, mi esposa se encontró con esta tontería. Lamieron nuestro timbre! Si eso no fuera suficientemente malo en cualquier momento, estamos pasando por una pandemia en este momento; las personas están tratando de ser conscientes de no propagar un virus. Una tontería como esta lo que me hace es perder la fe en la humanidad”, escribió en ese momento.