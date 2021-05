La charla tendría lugar el 5 de mayo en horas de la tarde, pero en las últimas horas se comenzaron a conocer imágenes sobre lo que sucedió en el encuentro virtual y fuera de este.

Este miércoles, algunos colombianos residentes en Estados Unidos se unieron al paro nacional y marcharon por las calles de Nueva York. Algunos de ellos llegaron hasta la Universidad de la ciudad para protestar por la invitación que le hicieron a Álvaro Uribe.

Desde allí, uno de esos ciudadanos, Iván Conteras, hizo una transmisión en vivo por Facebook para contar que no se dio tal charla y que “la gente logró el objetivo”, pues en días previos hubo una convocatoria en redes sociales para inscribirse al foro, que se transmitiría por Zoom, y conectarse para llamar la atención sobre la situación de Colombia durante la intervención del expresidente.

En las imágenes, el hombre añadió que están apoyando la protesta porque en Colombia no hay oportunidades de trabajo, porque “quieren a su país” y quieren salir adelante, mientras mostraba a las decenas de personas congregadas frente a la universidad en el Washington Square Park. Estas fueron sus imágenes:

De manera simultánea, las cientos de personas que efectivamente se registraron al foro, cumplían otra forma de protesta.

La charla, según la página de la universidad que después fue borrada, se titulaba ‘Colombia sostenible: política, planeta y seguridad democrática’. Sin embargo, en el link donde las personas debían registrarse detallan lo que se pretendía que el exmandatario expusiera:

El foro se cumplió y el también exsenador alcanzó a conectarse, como él mismo lo mostró en Twitter:

También dijo algunas palabras, pese a que tuvo problemas técnicos:

Sin embargo, luego de algunos instantes, los demás participantes desaparecieron de la pantalla y Uribe estuvo preguntando por el señor Vicente Romero, uno de los que aparece en las otras imágenes.

Aparentemente no logró volver a conectarse con nadie más, y según las versiones de quienes asistieron minutos después la charla se canceló. Al comienzo del foro hubo espacio para hacer referencia a la situación del país:

Días antes de la conferencia, cerca de 1.800 diferentes integrantes de la academia le habían pedido a la institución que cancelara el evento argumentando un sin sentido. Según citó El Espectador, el documento decía:

Además, desde el Centro de Estudios para Latinoamérica de esa misma institución hicieron mención a las denuncias de abusos de derechos humanos durante los gobiernos de Uribe, como los falsos positivos.

