La mujer tiene al hombre en el suelo y lo sujeta fuertemente de su camisa mientras le da puñetazos en la cara.

En ese instante, un sujeto disfrazado de conejo de Pascua interviene en la pelea y trata de separar a la pareja, pero desiste y comienza a golpear al agresor de la mujer.

Entre los dos alcanzan a pegarle algunos puños y patadas hasta que llega un oficial de policía en bicicleta y termina la riña.

Finalmente, el ‘conejo de Pascua’ se nota visiblemente cansado, pero celebra su victoria lanzado algunos puños al aire y saltando como un boxeador.

De acuerdo con el portal Florida Extra, el Departamento de Policía de Orlando no capturó a ninguno de los implicados en la bronca.

Este es el video de la pelea. Se recomienda discreción por el contenido violento de las imágenes:

EASTER BUNNY BEATDOWN: A person dressed as the Easter bunny was caught on camera hopping into a fight on Easter Sunday in Downtown Orlando. 👀

