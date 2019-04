Al detenerlo, Baldwin le dijo que iba para una entrevista de trabajo y que estaba sobre el tiempo.

Ante este hecho, el policía decidió no multarlo por su infracción y lo llevó personalmente en su patrulla al lugar de la entrevista.

En declaraciones al medio ABC News, Gemoules afirmó que trataba de demostrar que los oficiales de policía también son personas reales.

“Con todo lo que ha ocurrido recientemente en la comunidad, la policía tiene una mala reputación”, agregó el oficial.

Por su parte, el conductor dijo al mismo medio que estaba “sorprendido” por el acto de bondad del policía porque normalmente ese tipo cosas no pasan.

De acuerdo con el canal WICS-TV, Baldwin consiguió el trabajo después de que Gemoules lo llevara al lugar de la entrevista.

Al conocerse la noticia, el alcalde de Cahokia Curtis Mccall Jr rescató el gesto del policía y aseguró estar orgulloso de sus hombres.

“Estoy muy orgulloso del oficial Gemoules y de la excelente toma de decisiones y el juicio que mostró al ayudar a este joven. Se trata de ayudar a las personas cuando podemos y de establecer relaciones”, indicó el alcalde al canal estadounidense.

Officer drives man he pulled over with invalid license to job interview — and he nails it https://t.co/fTDEYovjKK Love this story. Kudos to Police Officer Roger Gemoules. Hero to the rescue. Great job!!! #irishangel #blesstheblue

— Blue Irish Angel (@BlueIrishAngel) April 22, 2019