De acuerdo con el diario The Local, el sujeto pagó por sexo a 2 prostitutas con el dinero falso. Los hechos se remontan a junio y octubre de 2019, donde dio 2.000 euros (más de 8 millones y medio de pesos colombianos) en la primera ocasión y 10.000 francos suizos (casi 40 millones) en la segunda.

Una de las trabajadores sexuales que fue engañada por el hombre contó a las autoridades que al otro día intentó depositar el dinero a su banco, pero que el cajero automático no lo recibió.

Al revisar las billetes con más detalle, se dio cuenta de que “se veían extraños”, por lo que decidió ir a la policía y denunciar.

Tras las denuncias, la policía de Basilea registró la casa del cincuentón y encontró una impresora de inyección de tinta y dinero impreso por él mismo. “Muy mal falsificado”, dijeron sobre el dinero hallado.

A man in the Swiss canton of Basel City has been sentenced after repeatedly paying for prostitutes with money he printed at home on his inkjet printer. https://t.co/uOMrkfeYzZ

